شكرا لقرائتكم بايدن وزوجته يحتسيان الشاي مع الملكة إليزابيث بعد قمة مجموعة السبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتسى الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، اليوم الأحد، في نهاية قمة مجموعة السبع، فيما يختتم الرئيس الأميركي زيارة بريطانيا، في أول جولة دولية منذ توليه منصبه.

ورحبت ملكة بريطانيا (95 عاما)، التي كانت ترتدي ملابس زهرية زاهية، ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

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بايدن وزوجته يلتقيان ملكة بريطانيا

ولقي الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية، حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وجرى عزف النشيد الوطني الأميركي.

وفور وصوله، أجريت للرئيس الأميركي مراسم استقبال رسمية في قصر ويندسور.

وبدا الارتياح واضحا على الرئيس والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم، مساء الجمعة، في كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة.

مراسم استقبال الرئيس الأميركي في قصر ويندسور

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس: "أتطلع أنا وجو للقاء الملكة... هذا جزء مثير من زيارتنا".

وأصبح بايدن والسيدة الأولى رابع رئيس أميركي مع زوجته تستقبلهم الملكة في وندسور، حيث استقبلت ترمب وزوجته في عام 2018، وأوباما وزوجته في عام 2016، والرئيس جورج دبليو بوش وزوجته في عام 2008، وريغان وزوجته عام 1982.

وبرغم رحيل الأمير فيليب زوج الملكة عن عمر 99 عاما في أبريل/ نيسان بعد زواج دام لأكثر من 70 عاما فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار في مهامها الرسمية خلال قمة مجموعة السبع.

وتقيم الملكة في قصر ويندسور بغرب لندن، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

بايدن في ويندسور

وبايدن هو الرئيس الأميركي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وهو أول لقاء رفيع للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.