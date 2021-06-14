شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة السبع» تشدد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مجموعة الدول السبع التزامها بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، موضحة أنها تدعم استئناف مباحثات الاتفاق النووي، فيما دعت إيران لوقف أنشطتها الصاروخية.

ودعا قادة مجموعة السبع طهران، في بيان صادر عن القمة، إلى وقف كل الإجراءات التي تقوض النزاهة بشأن برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد.

كما أدانوا دعم وتمويل طهران للمليشيات المسلحة من خلال التدريب والأسلحة، وطالبوها بالامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، ولعب دور بناء في تعزيز الاستقرار الإقليمي.