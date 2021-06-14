شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أمريكية لبايدن من التهاون مع إيران وفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، تقاعس إدارة جو بايدن في الرد على نظام طهران الذي يحاول إرسال الأسلحة إلى نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وقال روبيو عبر تغريدة له على «تويتر»: «أكبر سفينة عسكرية وأحدث مدمرة صاروخية إيرانيتين على بُعد أيام من تسليم الصواريخ والقوارب الهجومية إلى نظام مادورو في فنزويلا وإجراء مناورات قبالة سواحلنا».

وتابع: «ينبغي ألا يسمح بايدن لمحاولته اليائسة لإنقاذ الاتفاق النووي بمنعه من مواجهة إيران بقوة».

من جهته، وجّه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي انتقادات حادة لإدارة بايدن على خلفية رفع بعض العقوبات عن أفراد وكيانات إيرانية قبل التوصل إلى اتفاق حول النووي، وسط قلق جديد من وصول سفن إيرانية حربية إلى فنزويلا.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «‏يرسل النظام الإيراني سفنًا حربية إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما يتفاوض مبعوثو بايدن مع المسؤولين لمنح إيران المليارات جراء تخفيف العقوبات».

وحذر هاغرتي من استرضاء نظام طهران: «إن استرضاء بايدن للملالي يشجع النظام ويجعل أمريكا وحلفاءنا أقل أمانا».