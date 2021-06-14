شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد: موقفنا يرتكز على دعم المبادرة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية اليمني د. أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، أن موقف الحكومة الشرعية يرتكز على دعم المبادرة السعودية لحل الأزمة كحزمة واحدة وبعناصرها الأربعة، وأن أي جهود لتحقيق السلام مرحب بها من الحكومة الشرعية.

وأوضح الوزير اليمني خلال مأدبة عشاء أقامها رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، أنه طالب خلال لقائه بعددٍ من كبار المسؤولين الأوروبيين وفي مقدمتهم الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل، بضرورة تنويع المساعدات المقدمة لليمن لتشمل المشاريع التنموية التي تمكن اليمن من دخول سوق العمل والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن زيارته لبروكسل مثلت فرصة سانحة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالحقائق والثوابت والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، مؤكداً تفهم الممثل الأعلى الأوروبي وأعضاء اللجنة السياسية والأمنية والتزامهم برفع حجم المساعدات الأوروبية لليمن.

من جهة أخرى، اتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى ماجد فضائل أمس، ميليشيات الحوثي بالمزايدة في قضية تبادل الأسرى واستغلالها سياسيا.

وقال فضائل: «إن حديث الميليشيات الحوثية عن استعدادهم لتنفيذ صفقة تبادل أسرى واسعة هو فقط عبارة عن مزايدات إعلامية لغرض الاستهلاك الإعلامي والاستغلال السياسي لهذا الملف الإنساني».

وتابع المسؤول اليمني «إنهم يكذبون كما يتنفسون».