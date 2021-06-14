شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الحوثي قصف المدنيين بأكثر من 55 صاروخا باليستيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب خلال الفترة (1 يناير ـ 10 يونيو 2021) بأكثر من 55 صاروخًا باليستيًّا إيراني الصنع، و12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف و7 عبوات ناسفة‏».

وأوضح أن الإحصائيات وثَّقت سقوط 344 مدنيًا بين شهيد وجريح خلال الفترة نفسها، بقصف ميليشيا الحوثي لمحافظة مأرب، حيث استُشهد 104 مدنيين، و3 نساء، و15 طفلاً، وأصيب 180 مدنيًّا و12 امرأة، و30 طفلاً بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل‏.

وأشار الإرياني إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من قصف للأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، وتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.