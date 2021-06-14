شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. نموذج موت المعارضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية إن الهند تمثل نموذجا لكيف تموت المعارضة.

وبحسب تقرير لـ «سنغدها بونام»، تثير تصرفات حكومة نارندرا مودي وطريقة استجابتها للمعارضة أسئلة مقلقة أكثر، مما تثيره الجدوى الانتخابية لناريندرا مودي.

وأردف يقول: اقترحت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشروع قانون من شأنه أن يغير قانون الجنسية في البلاد، ويمنع فعليا اللاجئين المسلمين في البلدان المجاورة من طلب اللجوء في الهند.

وبحسب التقرير، أثار قانون تعديل المواطنة غضبًا بين المدافعين عن الحريات المدنية ونشطاء حقوق الأقليات، الذين كانوا قلقين من أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي سيستخدم القانون المحتمل لتقويض مكانة المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون أيضا.

وأشار إلى أن التعديل أثار احتجاجات ضخمة من قبل الأغلبية المسلمة، وتم التعامل معها باعتقالات واسعة للمحتجين وقدم بحقهم لوائح اتهامات بمثابة مهزلة مبنية على سلسلة من الاعترافات غير الموقعة، بعضها يطابق بعضها الآخر حرفيا.

ونوه بأن هؤلاء لم يتم احتجازهم بسبب ارتكاب جريمة، ولكن بسبب معارضتها لسياسة حكومة الهند، التي تعتبرها الولايات المتحدة وأوروبا أكبر ديمقراطية في العالم.

وأضاف: يمثل قانون تعديل الجنسية أهم خروج في الهند الحديثة عن تقاليدها العلمانية، ولكنه ليس سوى واحد من العديد من القوانين المثيرة للجدل التي أقرتها حكومة مودي.

وتابع: منذ إعادة انتخابه في عام 2019، ألغت الحكومة الحكم الذاتي التاريخي لجامو وكشمير، الولاية الهندية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة، وسعت إلى إصلاح القطاع الزراعي الهائل في البلاد. وفي كلتا الحالتين تم ذلك دون استشارة أي من الكشميريين أو المزارعين.

وأردف: هذه الغلظة هي جزء من أسلوب مودي. في عام 2016، أعطى الهنود إشعارًا قبل أقل من يوم واحد قبل إلغاء غالبية الأوراق النقدية عالية القيمة في البلاد، مما أدى إلى فوضى في الاقتصاد. وفي العام الماضي، أعلن عن إغلاق صارم على مستوى البلاد العام الماضي دون تحذير أو شبكة أمان للملايين من ذوي الدخل المنخفض. وأصبح العمال فجأة غير قادرين على الذهاب إلى العمل.

ومضى يقول: طوال الوقت، ظل مودي يتمتع بشعبية. لقد بدأ ذلك يتغير. أظهر استبيانان جديدان أن معدلات تأييده آخذة في الانخفاض. انتقاد أولويات حكومته وأدائها أصبح أعلى من أي وقت مضى. كما أن غضب الشوارع وانفجارات وسائل التواصل الاجتماعي تضم الآن الأطباء ورجال الأعمال.

وبحسب التقرير، تمثل السنوات السبع التي قضاها مودي في السلطة أسوأ فترة للديمقراطية الهندية منذ السبعينيات، عندما أعلنت إنديرا غاندي حالة الطوارئ، وعلقت جميع الحريات المدنية وقلصت الصحافة.

وتابع: ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استخدام هذه الحكومة لقانون مكافحة الإرهاب في الهند، أو قانون منع الأنشطة غير المشروعة، وهو تشريع شديد القسوة، لدرجة أن العديد من القضاة السابقين أعربوا عن قلقهم بشأنه. يمكِّن هذا القانون الدولة من احتجاز شخص ما دون تهمة لمدة 180 يوما، وإجراء محاكمات في غرفة مغلقة، وتقديم شهود سريين.

وأردف: في عام 2019، تم تعديله للسماح للحكومة بتصنيف أي فرد على أنه إرهابي دون الاضطرار إلى تقديمه للمحاكمة، ولتمكين وكالة التحقيقات الوطنية، القوة الرئيسية لمكافحة الإرهاب في البلاد، من تولي التحقيقات في الولايات القضائية المحلية، وهي خطوة يقول النقاد إنها تسمح لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا الوطنية بالتدخل في المناطق التي لا يوجد فيها الحزب في السلطة.