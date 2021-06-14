بالأسماء.. ٥ عروض مصرية تشارك في مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت إدارة "مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي"، اليوم الأحد، أسماء العروض المسرحية المصرية المشاركة في الدورة الحادية عشر في المهرجان الذي يقام في عدد من مسارح الإسكندرية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ أغسطس المقبل، بمشاركة ١٢ دولة عربية وأجنبية.

واختارت اللجنة ٥ عروض مصرية للمشاركة في المهرجان، ضمت عرض الوردة والتاج من تأليف "جيه بي بريستلي"، إخراج إبراهيم إشرف من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وعرض ملحمة السويس، من تأليف وإخراج محمد زكي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعرض الشاهد، من إخراج إيهاب جابر ومن إنتاج فرقه صرخة.

كما جرى اختيار العروض الاحتياطية وهم البؤساء من تأليف فيكتور هوجو وإخراج محمد عبد الله ومن إنتاج فريق كلية التجارة المسرحي بجامعة عين شمس، وعرض المتجول من إخراج إسماعيل إبراهيم وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي، إن المهرجان سيقام على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح بيرم التونسي ومسرح ليسيه الحرية، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

وذكر بيان إدارة المهرجان أن عدد الفرق المصرية التى تقدمت بطلب المشاركة بدورة المهرجان قد تجاوز 100 عرض من مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن لجنة اختيار العروضب ثمنت كل العروض المتقدمة للمشاركة، واختارت 3 عروض مسرحية أساسية، وعرضين احتياطيا، وذلك وفقا لعدد ليالي المهرجان، وأماكن العرض المتاحة.​