الإرياني: حصار الانقلابيين لتعز جريمة حرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات استمرار الحصار الغاشم، الذي تفرضه ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، على محافظة تعز منذ انقلابها عام 2014.

وقال الإرياني: «إن الحصار المفروض على محافظة تعز خلف مأساة إنسانية غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر من 4 ملايين مدني، في سياسة عقاب جماعي لأبناء المحافظة ترقى لمرتبة جرائم حرب».

وأضاف: «إن استمرار الحصار الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية أمر واقع على أبناء تعز منذ ستة أعوام، يؤكد أكذوبة الحصار، الذي ترفعه لاستعطاف وتضليل المجتمع الدولي، والمتاجرة بالورقة الإنسانية، وزيف ادعاءاتها ومحاولاتها البائسة التغطية على جرائمها النكراء بحق اليمنيين».

وأشار الإرياني، إلى أن أي جهود للتهدئة في اليمن لا تتضمن رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن محافظة تعز، وتضع حداً لمعاناة أبنائها، هو جهد منقوص يدير ظهره لمعاناة أربعه ملايين يمني، ويؤكد انتهاج المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين في تناوله للقضايا الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الدولي والأميركي القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وتكثيف الضغوط على ميليشيات «الحوثي» لرفع الحصار عن تعز، وتسهيل تنقل المدنيين، ومرور السلع الغذائية، تنفيذاً لاتفاق السويد.