الاتحاد الأوروبي: 6 ملايين يورو لدعم الصحة باليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، عن تقديم «الاتحاد الأوروبي» 6 ملايين يورو، لدعم جانب من القطاع الصحي باليمن. وقال البرنامج في بيان: «إن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة إنسانية بقيمة 6 ملايين لليمن». وأضاف البيان: «سيحصل ما يقرب من نصف مليون من النساء والفتيات، الأكثر ضعفاً في اليمن، على الإغاثة الطارئة، وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، والصحة النفسية، بفضل هذه المساهمة».

ولفت البيان إلى أنه ما يزال النظام الصحي باليمن في حالة يرثى لها، حيث أُجبر ما يقرب من نصف المرافق الصحية على الإغلاق، أو أنها تعمل بشكل جزئي فقط. وأشار إلى أن فيروس «كورونا» أدى إلى تفاقم الوضع، حيث أعيد تخصيص ما يقرب من 15 في المئة من النظام الصحي الفعال للاستجابة للوباء.