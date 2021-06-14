الصومال: مقتل 7 من عناصر «الشباب» بعملية عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

قُتل 7 من عناصر ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في عملية عسكرية للجيش الصومالي، في منطقة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

ووقعت العملية في قريتي بوسلي وبولو الوندي في منطقة جنالي، حيث كان يتحصن فيهما عناصر الميليشيات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية.

وأكد الجيش أن الهدف من العملية العسكرية كان التصدي لمؤامرات ميليشيات «الشباب».

وتسعى حركة «الشباب» لاستغلال التوترات السياسية، التي تمر بها البلاد بسبب تأجيل إعادة الانتخابات، لتتمكن من زيادة نفوذها.