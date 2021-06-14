السودان يجدد تمسكه باتفاق ملزم لملء وتشغيل «سد النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

جدد السودان، أمس، التأكيد على تمسكه باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وشدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد الاتحاد الأفريقي، الذي يزور الخرطوم برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية، الذي بحث معه تطورات الأوضاع في السودان، وكذلك ملف الحدود السودانية الإثيوبية، وتداعيات أزمة ملف «سد النهضة».

بدوره، شدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لوفد «الاتحاد الأفريقي»، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأكد أن موضوع «سد النهضة» يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار، التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.