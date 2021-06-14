الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب سوريين عبر البحر

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (أ ف ب)

أحبط الجيش اللبناني، أمس، عملية تهريب عشرة سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية. وقالت قيادة الجيش، في بيان: «إن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً جرى رصده على مسافة 5.5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس» شمال البلاد. وأفادت بأن المركب كان على متنه عشرة سوريين ولبناني واحد. ولم يحدد الجيش وجهة المركب، مشيراً إلى أنه أوقف الركاب، وباشر التحقيقات. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتصاعد في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين، الذين يحاولون الفرار بحراً من لبنان، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين، الذين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.