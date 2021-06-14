البابا: «المتوسط» صار «أكبر مقبرة في أوروبا»

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (أ ف ب)

حذّر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، من أن البحر المتوسط تحول إلى «أكبر مقبرة في أوروبا»، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل 2015، حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا. وقال: «هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منا، ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل».

وأضاف: «لنفكر في الأمر: بات البحر المتوسط أكبر مقبرة في أوروبا». وعلى أمل حياة أفضل في أوروبا، يبحر آلاف الأشخاص من شمال إفريقيا سنوياً عبر «المتوسط»، في رحلات محفوفة بالمخاطر، وغالباً في قوارب مكتظة ومتهالكة يديرها مهربون. ووصل أكثر من 12 قارباً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، جنوب صقلية، أمس الأول، وفقًا لوكالة أنباء «أنسا»، مع احتجاز أكثر من 1200 مهاجر في مرافق الطوارئ هناك.

ولقي أكثر من 500 شخص حتفهم أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير ومنتصف مايو من العام الجاري، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.