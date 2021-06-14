«الإنقاذ الدولية» تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (أ ف ب)

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، عن «إدانتها الشديدة» للقصف الذي طال مدينة عفرين في شمال سوريا، وأدى إلى مقتل مدنيين وأفراد طاقم طبي، وخروج مستشفى عن الخدمة. وأسفر قصف مدفعي، مساء أمس الأول، أصاب مشفى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية، فولفغانغ غريسمان: «ندين بشدة هذا الهجوم المميت على مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية في شمال سوريا». وأضاف في بيان رسمي: «هذا هو الهجوم الحادي عشر، الذي يجري تسجيله منذ مطلع العام وحتى الآن على مراكز الرعاية الصحية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للهجمات التي تم توثيقها منذ يناير 2019 إلى 124 هجوماً». وبحسب المرصد، فإن من بين القتلى 17 مدنياً، بينهم طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وامرأتان وطفلان.

وأكدت اللجنة بأن الهجوم دمّر غرف الإسعاف والولادة بشكل كامل، وأصبحت المشفى «خارج الخدمة الآن». وشدّدت في بيانها على ضرورة «أن تتوقف هذه الهجمات» وأوضح المرصد أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب. ونفت قوات سوريا الديموقراطية، في بيان، أي ضلوع لها في القصف، فيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.