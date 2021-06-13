دولة الإمارات تغيث متضرري "بركان الكونغو" بـ51 طناً من المساعدات

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

أرسلت الإمارات، الأحد، طائرة تحمل 51 طناً من المواد الإغاثية والغذائية العاجلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.



يأتي ذلك بهدف التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية لنحو 450 ألف نازح من الأشخاص المتضررين من ثوران بركان جبل "نيراجونجو" بالقرب من مدينة جوما، وخاصة من الأطفال والنساء.

وقال هزاع محمد القحطاني، سفير دولة الإمارات لدى رواندا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن تسليم المواد الإغاثية جاء للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن ثوران البركان، ولا سيما مع تفاقم جائحة "كوفيد-19" وتأثيرها الصحي والاجتماعي والاقتصادي على السكان.

وأعرب عن تضامن الإمارات مع الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع الحكومة وشعبها الصديق في هذا الحادث الأليم.

وأشار القحطاني إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الإماراتية لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، حيث أرسلت في مايو/آيار من عام 2020 طائرة تحمل 6.4 طن من المستلزمات الطبية العاجلة، لمساعدة ما يزيد عن 7 آلاف من العاملين بالقطاع الصحي على احتواء الجائحة.

وقدمت دولة الإمارات مساعدات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في العديد من القطاعات التنموية والإنسانية خاصة بقطاعات التعليم والصحة في حالات الطوارئ الإنسانية، والخدمات الاجتماعية وإمدادات مياه الشرب الأساسية.