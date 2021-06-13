شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نقف مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة بمدينة عسير، في اعتداء متكرر وممنهج يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل لشقيقتها الكبرى المملكة، لكل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لميليشا الحوثي الإرهابية وأعمالها الاجرامية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرقل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.