شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإنهاء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت جورجيفا في بيان صحفي في ختام قمة قادة مجموعة السبع دول، إلى أن الجزء الأكثر إلحاحاً في الخطة هو إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات المتقدمة إلى العالم النامي، معربةً عن ترحيبها بالتزام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم مليار جرعة في العام المقبل.
وأعربت عن امتنانها لدعم مجموعة الدول السبع لتخصيص 650 مليار دولار جديد لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الإصدار الذي يعد أكبر إصدار في التاريخ سيساعد في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من الوباء وتمكين عمليات التعافي الأكثر استدامة.
وأفادت أن قادة المجموعة أبدوا استعدادهم لتضخيم التأثير من خلال التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة وقروض الميزانية للوصول إلى طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار لأكثر البلدان ضعفاً في الأشهر المقبلة، مبينةً أنه الصندوق سيكتشف من خلال خيارات العضوية لديه كيفية القيام بذلك معاً.