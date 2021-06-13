انت الان تتابع خبر واشنطن: سنواصل الوقوف بجانب الحلفاء والشركاء بمهمة الناتو في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت الولايات المتحدة الاميركية، الاحد، أنها ستواصل الوقوف بجانب الحلفاء في مهمة حلف الناتو في العراق.
وقال البيت الأبيض بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "واشنطن ستواصل الوقوف بجانب الحلفاء والشركاء في مهمة غير قتالية لحلف الأطلسي في العراق".
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في شباط الماضي، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.