انت الان تتابع خبر واشنطن: سنواصل الوقوف بجانب الحلفاء والشركاء بمهمة الناتو في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت الولايات المتحدة الاميركية، الاحد، أنها ستواصل الوقوف بجانب الحلفاء في مهمة حلف الناتو في العراق.