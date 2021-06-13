شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الثاني يؤكد جدية الإصلاح وفق خطة زمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، جدية مساعي الإصلاح في البلاد وفق خطة زمنية محددة.

وقال الملك عبدالله خلال لقائه بعدد من المتقاعدين العسكريين في منزل عضو مجلس الأعيان الفريق المتقاعد جمال الشوابكة شرقي عمّان «لابد من طمأنة الأردنيين بأن البرامج الإصلاحية تسير ضمن خطة زمنية واضحة المعالم، وتفادي أي شكوك خصوصاً في عملية الإصلاح السياسي».

ونقل حضور عن الملك قوله: إن هدف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رسم خريطة طريق؛ للإجابة عن تساؤلات حول البرلمان، ودور الأحزاب، وشكل الحكومات.

وشدد على ضرورة استمرار جهود تحديث وتطوير المؤسسات خصوصاً مع ولوج «المئوية» الثانية للدولة.

وعدّ «الإصلاح الإداري» أكبر تحد يواجه العمل حالياً، وأن التأخير في تنفيذه «سيعيدنا خطوتين للخلف حتى لو تقدمنا خطوة إلى الأمام في القطاعات الأخرى».

وأشار إلى «وجود مستفيدين من الخلل الإداري، ومن يبحثون عن منافذ فساد، ويحاربون أي مساعٍ للإصلاح».

إلى ذلك، أعلنت النائبة السابقة وفاء بني مصطفى، مباشرة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ابتداء من غدٍ الثلاثاء،عقد اجتماع يرأسه الملك.