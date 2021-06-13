شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: البحر المتوسط تحول إلى أكبر مقبرة في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما: (أ ف ب)

حذّر بابا الفاتيكان، فرنسيس، الأحد، من أن البحر المتوسط تحول إلى «أكبر مقبرة في أوروبا»، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وخلال صلاة التبشير، الأحد، أشار إلى فعالية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة إبريل/نيسان 2015، حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال: «هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منا، ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل». وأضاف: «لنفكر في الأمر: بات البحر المتوسط أكبر مقبرة في أوروبا».

وعلى أمل حياة أفضل في أوروبا، يبحر آلاف الأشخاص من شمال إفريقيا سنوياً عبر المتوسط، في رحلات محفوفة بالمخاطر، وغالباً في قوارب مكتظة ومتهالكة يديرها مهربون. ووصل أكثر من 12 قارباً إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، السبت، وفقاً لوكالة أنباء «أنسا»، مع احتجاز أكثر من 1200 مهاجر في مرافق الطوارئ هناك.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، قضى أكثر من 500 شخص غرقاً أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا، خلال الأشهر الخمسة الماضية.