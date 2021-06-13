شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا..مهاجم يقتل طفلين ومسناً قبل أن ينتحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

أعلنت السلطات الإيطالية، أن مسلحاً أطلق الرصاص فقتل طفلين ورجلاً مسناً في بلدة بالقرب من العاصمة روما، الأحد، قبل أن ينتحر المهاجم، قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت وسائل إعلام: إن الرجل المسن قتل بالرصاص بينما كان يركب دراجته، في حين قُتل الطفلان بينما كانا يلعبان خارج منزلهما في منطقة أرديا إلى الجنوب من روما صباح الأحد. ولم يتضح عمر الطفلين.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على المهاجم، وهو رجل في الثلاثينات من العمر، ميتاً في منزل مجاور. ويبدو أنه انتحر لدى محاولة الشرطة اقتحام المنزل الذي تحصن بداخله لعدة ساعات. وكانت الشرطة طوقت كل المنطقة المحيطة بالمنزل.

وعبر سياسيون عن شعورهم بالفزع. وقالت رئيسة بلدية روما فرجينيا راجي: «نشعر بحزن عميق لوفاة الطفلين والرجل المسن». وقدمت راجي تعازي البلدية لسكان منطقة أرديا «في هذا الوقت العصيب من الحداد».