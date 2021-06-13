شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تزايد الإصابات.. البرتغال تستبعد إعادة تشديد قيود «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - أ ف ب

استبعد الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا بشدة، الأحد، العودة إلى القيود الصارمة التي فرضت خلال الشتاء لاحتواء فيروس كورونا، على الرغم من أن البلاد تسجّل منذ شهر ارتفاعاً في الإصابات الجديدة ب«كوفيد-19»، خصوصاً في لشبونة.

وقال دي سوزا: «لن نعود إلى الوراء»، مشدداً على أن «القضية ليست ما إذا نحن قادرون على ذلك أو يتعين علينا ذلك، الأمر لن يحصل».

وتابع الرئيس: «ما يبرر بعضاً من التدابير الصحية هو في المقام الأول عدد الوفيات. ثم، تجنّب الضغوط التي تفوق قدرات قطاع الصحة العامة»، مشدداً على التقدّم الذي تم إحرازه على صعيد حملة التلقيح.

وبحسب أرقام نشرتها السلطات الصحية، الأحد، ارتفع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى إلى 325 شخصاً، وهي الحصيلة الأعلى منذ نهاية إبريل/ نيسان، إلا أن ذلك يبقى أقل بأشواط من الذروة المسجّلة في مطلع فبراير/ شباط، حين ناهز هؤلاء 6900 شخص.

وهذا الأسبوع سجّلت البرتغال أعلى معدّل أسبوعي للإصابات الجديدة بين دول الاتحاد الأوروبي (+23 بالمئة)، وفق معطيات جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات وطنية.

وفي معدّل أسبوعي، ارتفعت الإصابات الجديدة بنحو الضعف خلال شهر، وباتت حالياً تتخطى 670 إصابة يومياً.

والأسبوع الماضي تم تخفيف القيود التي بدأ رفعها في منتصف مرس/ آذار في أغلبية مناطق البلاد باستثناء لشبونة. وتعد العاصمة البرتغالية وحدها أكثر من نصف الإصابات المسجّلة، الأحد، والتي بلغت نحو 700 إصابة.