شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الملكة إليزابيث ذكّرتني بأمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المملكة المتحدة: (أ ف ب، رويترز)

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ذكّرته بوالدته، وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينج، والروسي فلاديمير بوتين، خلال احتساءهما الشاي في قصر وندسور غربي لندن.

واستقبلت الملكة إليزابيث، الرئيس الأمريكي، مع استعراض بحرس الشرف تلاه احتساء الشاي في قصر وندسور غربي لندن، في ختام قمة «مجموعة السبع». وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاماً) في قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: «لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة، لكنها ذكّرتني بأمي بمظهرها وكرمها». وأضاف: «أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما، وهما بوتين (رئيس روسيا)، وشي جين بينج (رئيس الصين)».

وحضرت الملكة البالغة 95 عاماً مرتدية ثوباً مزيناً بالورود وقبعة زهرية بصحبة بايدن وزوجته جيل، عرضاً لحرس الشرف بزيهم الأحمر التقليدي معتمرين قبعات من شعر الدب الأسود في فناء القصر الذي تقيم فيه منذ بداية الوباء.

وبعد أن استمعوا إلى عزف النشيدين الوطنيين البريطاني والأمريكي تحت أشعة الشمس، دخلوا لاحتساء الشاي، قبل أن يغادر بايدن إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يشارك الاثنين، في قمة الحلف الأطلسي.

وكانت الملكة حضرت حفل استقبال في كورنوال جنوب غربي إنجلترا، الجمعة، في مستهل قمة «مجموعة السبع»، بوجود بايدن.

وقطعت قالب الحلوى بواسطة سيف وأثارت موجة من الضحك عندما توجهت بالسؤال لقادة القوى العظمى لدى التقاط الصورة التذكارية قائلة: «هل ينبغي علينا التصرف كما لو أننا نمضي وقتاً ممتعاً؟».

والتقت الملكة جميع رؤساء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا خلال فترة حكمها التي استمرت 69 عاماً، باستثناء ليندون جونسون. واستقبلت سلف بايدن، دونالد ترامب، خلال زيارة دولة مثيرة للجدل في يونيو/حزيران 2019.