شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تتجه نحو التدريب التخصصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير المواد التدريبية التخصصية التي تقدمها ضمن برامجها لتدريب موظفي حكومة الشارقة، وتركز على مطابقتها لمستجدات العمل الحديثة.

وتحرص في اختيار وتصميم هذه البرامج التخصصية على توافقها مع رؤى الإمارة واهتماماتها للمرحلة المقبلة، حيث نفذت مؤخراً برنامج «الخدمة الذهبية للضيف لتطوير السياحة» الذي جاء تماشياً مع توجهات الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في السياحة، الأمر الذي يتطلب إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل ضمن هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي.

وأضاف أن الدائرة تتجه نحو التدريب التخصصي بالدورات والبرامج الممنهجة.