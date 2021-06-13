بريطانيا: الاتحاد الأوروبي تصرف بطريقة عدوانية فى مسألة أيرلندا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الاتحاد الأوروبي تصرف بطريقة "عدوانية" من خلال الرفض المتكرر للتعامل مع ايرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

وعمق راب الخلاف مع بروكسل بشأن ترتيبات التجارة التي تنطبق على ايرلندا الشمالية وفقا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، متهما شخصيات أوروبية بعدم إظهار الاحترام للندن، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وجاءت تصريحات راب بعدما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من مرة أن أيرلندا الشمالية ليست جزءا من المملكة المتحدة خلال محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال راب لشبكة "سكاي نيوز" "الأمر الذي لا يمكن أن نقبله، هو استمرار إعاقة التجارة ومحاولة تغيير وضع أيرلندا الشمالية، على عكس موافقة ورغبة الشعب، وهو ما يتنافى مع بروتوكول أيرلندا الشمالية وكذلك اتفاقية بلفاست".

وأضاف "لقد رأينا في أكثر من مرة شخصيات من الاتحاد الأوروبي تتحدث عن ايرلندا الشمالية وكأنها دولة مختلفة عن المملكة المتحدة، إنها ليست عدوانية فحسب، ولكن لها تأثيرات عالمية حقيقة على المجتمعات في ايرلندا الشمالية كما أنها تتسبب في قلق وفزع كبيرين".