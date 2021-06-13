العثور على حمير مسلوخة الجلد في قرية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ببا جنوب بني سويف على حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد جوار مصرف زراعي بعزبة إسكندر التابعة لدائرة المركز.

أكدت الوحدة المحلية للمركز برئاسة هاني الجويلي رئيس المدينة، أنه جرى رفع تلك الحمير وإلقاؤها في المدافن الصحية، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط هوية مرتكبي الواقعة.

وأضاف الدكتور عصام يحي مدير عام الطب البيطري أنه لا يجوز ذبح الحمير إلا بإشراف الطب البيطري، ويجري ذلك من أجل إطعام الحيوانات بحديقة الحيوان.

وأشار إلى قيام البعض بذبح الحمير، وسلخ جلودها، لتصديرها مقابل مبالغ كبيرة لإحدى دول شرق آسيا لاستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات.