10 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة، بناحية قرية الطوايل دائرة مركز شرطة ساقلته شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

نتج عن الحادث إصابة كل من أحمد عابد الديب 34 عامًا، فكري البدري الديب 35 عامًا، عون جابر محمد 60 عامًا، محمد حامد إسماعيل 61 عامًا، صفاء رمضان السيد 35 عامًا، عابد الديب السيد 63 عامًا، عابد عبدالباري محمد 60 عامًا، هيثم محمد لطفي 23 عامًا، خلف الله زناتي 45 عامًا، فاطمة الديب السيد 45 عامًا، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفتيي ساقلته المركزي وسوهاج الجامعي. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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