ولي العهد يعزي الكويت

الناتو يدرس آلية تدريب القوات الأفغانية بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

مصر : فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتوقع الوزير فتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودة المصريين... القاهرة الوكالات القاهرة الوكالات 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

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