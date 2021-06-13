نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل

في حين حصلت تظاهرات غاضبة مؤيدة لـ«نيتنياهو»، بعضها خارج منازل بعض نواب حزب «يمينا»، الذين اتهموا بـ«الخيانة»، مما أثار قلق أجهزة الأمن، ودفع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى تعزيز الحماية الأمنية لبعض النواب. ووصف «نيتنياهو»، الذي يواجه تهما بالفساد قد تنتهي به إلى السجن، الحكومة المقبلة بأنها «يسارية خطيرة».
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