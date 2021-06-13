مصر : فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع

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ولي العهد يعزي الكويت
أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد...
الناتو يدرس آلية تدريب القوات الأفغانية
بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن...
نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل
منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12...
التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة
كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...
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