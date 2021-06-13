ولي العهد يعزي الكويت أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

الناتو يدرس آلية تدريب القوات الأفغانية بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 03 ذو القعدة 1442 هـ 03 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مصر : فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.