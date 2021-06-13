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مصر : فتح الطيران مع السعودية خلال أسابيع

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ولي العهد يعزي الكويت

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير ، اتصالا هاتفيا بولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد...

0239c25fd0.jpgالرياض: دوت الخليج
5847dfd2b3.jpg03 ذو القعدة 1442 هـ
- AFP / AFP

الناتو يدرس آلية تدريب القوات الأفغانية

بينما سيودع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظراؤه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان، الإثنين، في وداع رمزي بقمتهم الأخيرة، قبل أن...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل

منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي سيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12...

icon-byline.pngواشنطن: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

التآزر الموسمي دراسة لحل أزمة سد النهضة

كشفت دراسة جديدة منشورة في مجلة «nature»عن طريقة من شأنها أن تحل الأزمة الكبيرة، العالقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول عملية تشييد...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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