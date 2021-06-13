الاحتلال يصوت على حكومة قد تنهي حكم نيتانياهو

يستعد الاحتلال الإسرائيلي لفتح صفحة جديدة مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد لـ«التغيير»، قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو، بعد 12 عاما متواصلة في منصبه، جنح خلالها بقوة نحو اليمين.

حيث سيعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) دورة خاصة، للتصويت على منح «ائتلاف التغيير»، الذي يضم 8 أحزاب، كل له أيديولوجيته الخاصة، الثقة، وإنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل، تخللتهما 4 انتخابات غير حاسمة.

في حين حصلت تظاهرات غاضبة مؤيدة لـ«نيتانياهو»، بعضها خارج منازل بعض نواب حزب «يمينا»، الذين اتهموا بـ«الخيانة»، مما أثار قلق أجهزة الأمن، ودفع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى تعزيز الحماية الأمنية لبعض النواب. ووصف «نيتانياهو»، الذي يواجه تهما بالفساد قد تنتهي به إلى السجن، الحكومة المقبلة بأنها «يسارية خطيرة».