الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

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منح الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.

وأصبح الزعيم اليميني نفتالي بينيت بينيت (49 عاما) رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.

وصوت 60 نائباً لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة، في حين عارضه 59 نائباً معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية.

وأدى بينيت، اليمين رئيساً لوزراء إسرائيل.

كُلف نتنياهو (71 عاما) في 6 أبريل الماضي بتشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية لم تأتِ بنتيجة حاسمة لأي حزب. وأعطي مهلة حتى 4 مايو لكنه فشل في مهمته.

في 18 أبريل، اقترح يائير لبيد (57 عاما)، زعيم حزب «يش عتيد»، تشكيل حكومة وحدة تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار لإزاحة نتنياهو من السلطة.

بعد فشل نتنياهو في الحصول على الدعم الكافي، طلب الرئيس رؤوفين ريفلين من زعيم المعارضة يائير لابيد تشكيل الحكومة.

تعهد المذيع التلفزيوني السابق بإنهاء فترة نتنياهو.

كان الكنيست اختار، في وقت سابق اليوم الأحد، ميكي ليفي من حزب «يش عتيد» الوسطي رئيساً جديداً له.