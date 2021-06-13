صور.. بايدن وزوجته يزوران الملكة إليزابيث في قلعة وندسور

ابوظبي - سيف اليزيد - احتسى الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا في قلعة وندسور، اليوم الأحد، في نهاية قمة مجموعة السبع.

ورحبت ملكة بريطانيا (95 عاماً)، التي كانت ترتدي ملابس زهرية زاهية، ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولقي الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ترحيباً حاراً طغت عليه الفخامة البريطانية، حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وعزف النشيد الوطني الأميركي.

وبدا الارتياح واضحاً على الرئيس والملكة، وهما يتجاذبان أطراف الحديث قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم مساء الجمعة في كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، حيث عقدت القمة.

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس «أتطلع أنا وجو للقاء الملكة.. هذا جزء مثير من زيارتنا».

وأصبح جو بايدن والسيدة الأولى خامس رئيس أميركي مع زوجته تستقبلهم الملكة في وندسور، حيث استقبلت ترامب وزوجته في عام 2018، وأوباما وزوجته في عام 2016، والرئيس جورج دبليو بوش وزوجته في عام 2008، ورونالد ريجان وزوجته عام 1982.