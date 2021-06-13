دولة عربية تعطي 40 ألف جرعة ضد «كورونا» خلال فعالية

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تسارع العديد من دول العالم حملاتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 من أجل العودة إلى حياة طبيعية.

في هذا السياق، نجحت السلطات الصحية في لبنان في إعطاء أكثر من 40 ألف شخص جرعة أولى من لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لمرض «كوفيد - 19» في إطار فعالية نظمت خلال عطلة نهاية الأسبوع في لبنان أطلق عليها «ماراثون التطعيم».وعمل نحو 50 مركزاً، السبت والأحد، في جميع المحافظات اللبنانية على تطعيم السكان الذين يبلغون 50 عاماً وما فوق ولم يسبق لهم أن أخذوا جرعة أولى من قبل.

كما دعي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فوق سن 16 عاماً لتلقي اللقاح.

ووصف فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي المخصص لـ«كورونا» المبادرة بأنها «ناجحة بكل المعايير».

والفعالية هي الأحدث ضمن سلسلة من حملات التطعيم التي تنظم خلال عطلات نهاية الأسبوع في لبنان في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، أكثر من 542 ألف إصابة بالفيروس و7.700 وفاة منذ العام الماضي.

أما نسبة الإصابات التي تسجل حالياً، فهي الأدنى منذ شهور.

ووفقاً لوزارة الصحة، تلقى نحو 927 ألف شخص جرعة أولى من اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في فبراير.