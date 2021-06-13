نتنياهو يتعهد الاستمرار في العمل السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن يكون صوت المعارضة في بلاده قوياً وواضحاً في حال أطيح به في تصويت منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد.

وقال نتنياهو مخاطباً البرلمان «إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا (...) سنعود قريبا».

ويصوت البرلمان الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على منح الائتلاف الحكومي الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب، الثقة لتشكيل حكومة «تغيير» على أساس اتفاق يتولى بموجبه في العامين الأولين الزعيم اليميني نفتالي بينيت رئاسة الوزراء قبل أن يسلّم المنصب لزعيم حزب «هناك مستقبل» الوسطي يائير لبيد، مهندس التحالف الجديد.

واعتبر رئيس الوزراء أن بينيت وأصدقاءه يمثلون «يميناً مزيفاً» وأن الناس يعون ذلك جيداً.

وأشاد نتنياهو ب«إنجازات» حكومته.

وفي خطابه أكد بينيت أن «هذه الحكومة تبدأ عملها في ظل أخطر تهديد أمني».

في حال تم منح الائتلاف الحكومي الجديد الثقة من قبل البرلمان، فإنه سيطيح بنتنياهو بعد 15 عاماً في رئاسة الوزراء، بينها 12 عاماً متتالية منذ العام 2009.