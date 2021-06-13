الإصابات العالمية تتجاوز 175.57 مليون والوفيات 3.9 مليون وتذبذب منحنى الإصابات بشرق المتوسط

عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.57 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إلى ذلك أشارت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال المؤتمر الصحافي، الذي انعقد اليوم الأربعاء، لرصد أحدث المستجدات عن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أن الإقليم أبلغ عن 10,353,336 حالة إصابة مؤكَّدة بكوفيد-19، وعن وقوع 206,573 حالة وفاة حتى 8 يونيو 2021. بينما انخفض مجموع عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الستة الماضية، واستقرت أعداد الوفيات، وأبلغت 9 بلدان عن زيادة في أعداد حالات الإصابة الأسبوعَ الماضي، مقارنةً بالأسبوع السابق له، ومن بين تلك البلدان التسعة، أبلغ الصومال والسودان وأفغانستان عن أعلى زيادة في الحالات، و11 بلداً عن زيادة في الوفيات الأسبوعَ الماضي، وشهد السودان وأفغانستان والمغرب أعلى زيادة من بين تلك البلدان. ويستمر انتشار تحوُّرات فيروس كورونا في جميع أنحاء الإقليم. وحتى الآن، أبلغ رسمياً 17 بلداً عن اكتشاف التحوُّر ألفا، و10 بلدان عن اكتشاف التحوُّر بيتا، و3 بلدان عن اكتشاف التحوُّر جاما، و6 بلدان عن اكتشاف التحوُّر دلتا (B.1.617.2). وفي موسكو سجلت روسيا 14723 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 7704 في العاصمة موسكو، وهو أكبر عدد إصابات يومي في البلاد منذ 13 فبراير. وعدد الإصابات الجديدة في موسكو هو الأكبر في يوم واحد منذ 24 ديسمبر. وطلب رئيس بلدية المدينة من السكان السبت عدم الذهاب إلى العمل هذا الأسبوع للحد من انتشار الفيروس. وقال فريق العمل المعني بمواجهة الوباء إن 357 شخصا لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 126430.