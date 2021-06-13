شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان : 46 وفاة و4415 إصابة بفيروس "كورونا" خلال ثلاثة أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و4415 إصابة جديدة وتعافي 3157 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية / العمانية / عن وزارة الصحة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 153 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1180 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 374 .

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 234634 حالة والمتعافين 210952 بنسبة تصل إلى 90 بالمائة والوفيات 2513 بنسبة 1ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 21169 .