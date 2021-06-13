رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي يؤكد أهمية تكامل جهود المنظومة الإعلامية في خدمة قضاياها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد الغامدي، أن وسائل الإعلام والاتصال دخلت بسبب التغيرات التي حدثت خلال جائحة كورونا في تحدّ كبير إلى جانب القطاعات الصحية من خلال مهمتها في توعية المواطنين بأخطار هذه الجائحة،



وقال الدكتور خالد الغامدي في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والتسعين للجنة الدائمة للإعلام العربي التي عقدت حضوريًا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة وكلاء وزارات الإعلام ورؤساء أجهزة الإعلام العربية"إن للإعلام دور محوري في مواجهة تفشي الأوبئة والتقليل من آثارها على المجتمعات"

ويناقش الاجتماع الاستراتيجية الإعلامية العربية والتصدي لظاهرة الإرهاب وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والإعلام الإلكتروني وعدد من البنود التي نسعى من خلالها لتعزيز العمل العربي المشترك.