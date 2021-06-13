شكرا لقرائتكم خبر عراقجي: سنواصل مشاورات فيينا مهما طالت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الفريق الإيراني لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي عباس عراقجي «إن هناك حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا»، وشدد على أن بلاده عازمة على مواصلة المحادثات مهما تطلبت من وقت.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية «على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل»، وأضاف «إنه لا تزال هناك العديد من القضايا الفنية التي يتعين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها».

ووصل عراقجي إلى العاصمة النمساوية فيينا أمس الأول لاستئناف المحادثات التي تهدف لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وبدأت الجولة السادسة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن رفع الحظر وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي.