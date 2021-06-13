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عراقجي: سنواصل مشاورات فيينا مهما طالت

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الفريق الإيراني لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي عباس عراقجي «إن هناك حاجة إلى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا»، وشدد على أن بلاده عازمة على مواصلة المحادثات مهما تطلبت من وقت.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية «على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل»، وأضاف «إنه لا تزال هناك العديد من القضايا الفنية التي يتعين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها».

ووصل عراقجي إلى العاصمة النمساوية فيينا أمس الأول لاستئناف المحادثات التي تهدف لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وبدأت الجولة السادسة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن رفع الحظر وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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