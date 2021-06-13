الشرطة الإيرانية تضرب وتعتقل والدة وشقيقة أفكاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت عائلة المصارع الإيراني الراحل نويد أفكاري للقمع والاضطهاد من جديد، حيث تعرضت والدته وشقيقته وأسرته للضرب والاعتقال في مدينة شيراز، بسبب احتجاجهم على استمرار ما تردد عن سجن شقيقي نويد، وحيد وحبيب.

وقال شقيق نافيد، سعيد، عبر حسابه في موقع «تويتر»، «ضربت والدتي حتى أصيب رأسها بالإسفلت، علما أن عمرها يتجاوز الـ(55 عاما)، وقام 20 شخصا بضربنا، و5 أشخاص آخرين اعتدوا على إلهام شقيقته».

وأضاف سعيد «تجمعت عائلتي وبعض أقاربي أمام سجن عادل آباد للاحتجاج على 280 يوما من الحبس الانفرادي لأشقائي، قام عناصر في ثياب مدنية بضرب والدتي وأختي وأبي وخالاتي وآخرين ضربا مبرحا».

وذكر أنه تمت مصادرة الهواتف المحمولة للمشاركين في الاحتجاج، كما تم اعتقال شقيقته إلهام وإحدى النساء، وأطلق سراحهن بعد ساعة تقريبا.

وشارك وحيد وحبيب في مظاهرات مناهضة للفساد السياسي والاقتصادي للنظام الإيراني في 2018، وحكمت إيران على وحيد بالسجن لمدة 54 عاما و6 أشهر، وعلى حبيب بالسجن 27 عاما و3 أشهر، بالإضافة إلى 74 جلدة لكل منهما.

يذكر أن إلهام حثت، في الأسبوع الماضي، متابعيها على تطبيق انستقرام على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو، مشددة على أن اختيار المرشد الإيراني علي خامنئي، للمرشحين هو أمر غير ديمقراطي.

وبحسب الدستور الإيراني، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية مراقبة الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والإجرائية وشروط الترشح، فضلا عن تسلم طلبات الترشح من وزارة الداخلية، وذلك بعد النظر في أهلية المتقدمين للترشح.

ونفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري في 12 سبتمبر الماضي بتهمة قتل رجل أمن تابع لشركة المياه في شيراز عام 2018، وذلك على خلفية المظاهرات العارمة التي خرجت في كثير من المدن الإيرانية احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وتدني الخدمات العامة في البلاد.

في المقابل لا يزال شقيقاه وحيد وحبيب أفكاري رهن الاعتقال في الحبس الانفرادي.