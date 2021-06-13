إيران تستنجد بأذربيجان لاستيراد الكهرباء

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن متحدث باسم شركة الكهرباء الوطنية، أنه يجري نقل حوالي 73 ميجاوات من الكهرباء من شبكة أذربيجان إلى محطة موغان الإيرانية الفرعية في الشمال الغربي.
وأضافت إرنا أنه يمكن استيراد ما يصل إلى 130 ميجاوات من الكهرباء من أذربيجان في ساعات الذروة، ولفتت وكالة «بلومبيرج» للأنباء إلى أن الجفاف وتعدين العملات المشفرة يفاقمان أزمة انقطاع الكهرباء في الأعمال الإيرانية.
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