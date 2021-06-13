3 ملايين مصاب بكورونا في إيران

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وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و28 ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية ارتفع إلى 82098.
وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 652 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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