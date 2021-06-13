88 عملية جراحية سعودية للقلب المفتوح والقسطرة بموريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية لعام 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 33 عملية لجراحة القلب المفتوح و50 عملية قسطرة تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وأنهى المركز دورة تدريبية لبناء قدرات الجمعيات والأفراد في مجال الإسعافات الأولية وإعداد المدربين من أبناء الشعب الموريتاني، حيث تمكن الفريق التطوعي للمركز خلال الدورة من تدريب 215 مسعفا وتأهيل 40 مدربا في الإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والهلال الأحمر الموريتاني.

وتناولت الدورة تعريفا بالإسعافات الأولية والإجراءات التي يجب على المسعف القيام بها، وكيفية تقييم حالة المريض الذي يحتاج إلى الإسعافات الأولية، والإنعاش الصدري الرئوي وكيفية تنفيذه، وطريقة استخدام الضمادات، إضافة إلى الفرق بين الإسعافات الأولية والثانوية.