تغييرات طائفية حوثية تسمم المناهج اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي عن تغييرات طائفية جديدة تقوم بها ميليشيات الحوثي لتسميم المناهج الدراسية اليمنية، سيتم البدء في تنفيذها خلال العام الدراسي المقبل.

وقال في تغريدة على (تويتر) «آخر الأنباء المتعلقة بقطاع التعليم في صنعاء، هو أن جماعة الحوثي المسلحة تجري من الآن تغييرات جديدة على مناهج العام الدراسي المقبل»، وتعهد بكشف هذه التغييرات للرأي العام خلال أيام.

وتواصل الميليشيات عمليات تجريف واسعة للمنهج العلمي بمناطق سيطرتها وإدخال منهج طائفي ومذهبي يروج للجماعة الموالية لإيران.

من جانب آخر، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، استهدفت المدنيين بمأرب بـ 12 مسيرة و3 صواريخ كاتيوشا منذ بداية العام، مضيفا أن هجماتهم على مأرب أسقطت 344 مدنيا بين قتيل وجريح بيتهم نساء وأطفال.

وقال «إنه بعد المجازر الأخيرة التي افتعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن خلال الأيام الأخيرة، من استهداف مسجد وسوق تجارية وإصلاحية للنساء في مدينة مأرب، غير محطة الوقود التي راح ضحيتها العشرات حرقا، تقوم به الجماعة بقصف للأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ومن خلال أفعال ترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وأكد الإرياني أن تصعيد ميليشيات الحوثي من هجماتها الإرهابية على مأرب، واستهدافها المباشر للأحياء السكنية والأعيان المدنية وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين والنازحين، هو رد مباشر على دعوات التهدئة، والتحركات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام. ووصف هذا التصعيد بالخطير، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي لا تفقه لغة الحوار ولا تؤمن بالسلام، وأنها مجرد أداة إيرانية للقتل والتدمير، وأن السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن هو دعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.

من جهة أخرى نظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجيه أمس، أمام مبني محافظة تعز المؤقت، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي وإطلاق سراحهم.

وقال بيان صادر عن الوقفة «إن ميليشيات الحوثي، تواصل اختطاف 123 مواطنا وتخفي (31) آخرين، وترفض بشكل كامل إدراجهم في قوائم المفاوضات بوساطة محلية أو دولية، فيما يزال خمسة معتقلين لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية مصيرهم مجهولا.

مشاهدات يمنية:







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ضحايا الحوثيين في مأرب: