الصين لمجموعة السبع: زمنكم ولى

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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن «الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول قرارات عالمية، قد انتهت منذ زمن بعيد، نحن دوما نعتقد أن الدول سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة متساوية، وشؤون العالم ينبغي أن تدار عبر التشاور مع جميع الدول».
وتوصل قادة مجموعة السبع المجتمعون في جنوب إنجلترا، إلى موقف موحد من الصين في ظل النمو الاقتصادي والعسكري المذهل الذي حققته خلال العقود الأربعة الماضية، واتفقوا على مسار أكثر صرامة.
وتعهدت قوى مجموعة السبع بمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين، وقضايا حقوق الإنسان بها، وقمع المعارضة في هونج كونج، وأكد الإعلان في الوقت نفسه على الاهتمام المشترك بالتعاون مع الصين فيما يتعلق بالتحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها قادة مجموعة السبع عن انتقادهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم في إعلان ختامي بهذا الشكل الصريح.
على الصعيد نفسه، خرج آلاف المحتجين في شوارع كورنوال، بجنوب غرب إنجلترا، في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع، وتظاهروا ضد ما يجري فى إقليم تيجراى الإثيوبى وميانمار، معلنين عن تأييدهم للتحرك واتخاذ إجراءات لحماية المناخ والبيئة.
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