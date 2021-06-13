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استشهاد أسيرة فلسطينية محررة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استشهدت الأسيرة الفلسطينية المحررة ابتسام خالد كعابنة عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن شقيقها محمد خالد كعابنة أن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تركت ملقاة على الأرض.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت اعتقلتها عام 2015م وأمضت 18 شهرا في سجونه.

وهدمت القوات الإسرائيلية أمس عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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