شكرا لقرائتكم خبر استشهاد أسيرة فلسطينية محررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت مصادر فلسطينية عن شقيقها محمد خالد كعابنة أن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تركت ملقاة على الأرض.
وأضاف أن قوات الاحتلال كانت اعتقلتها عام 2015م وأمضت 18 شهرا في سجونه.
وهدمت القوات الإسرائيلية أمس عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.
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