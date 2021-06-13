استشهاد أسيرة فلسطينية محررة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهدت الأسيرة الفلسطينية المحررة ابتسام خالد كعابنة عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن شقيقها محمد خالد كعابنة أن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تركت ملقاة على الأرض.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت اعتقلتها عام 2015م وأمضت 18 شهرا في سجونه.

وهدمت القوات الإسرائيلية أمس عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.