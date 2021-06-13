18 قتيلا في قصف على مستشفى سوري

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وقال المرصد إن من بين القتلى طبيب وثلاثة موظفين آخرين بالمستشفى، فيما تشير التقارير إلى أن القصف على مدينة عفرين شمال غرب حلب أدى أيضا إلى إصابة 23 شخصا، بعضهم في حالة خطرة.
وقال شهود عيان إن من بين القتلى أطفال.
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