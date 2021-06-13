بعد 12 عامًا.. «الكنيست» يمنح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت خلفا لنتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر - صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ"حكومة التغيير" المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو تفوز بأغلبية في تصويت بالبرلمان".

وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة اليوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس القومي المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، ميكي ليفي، رئيسا جديدا له خلفا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني.

وحصل ليفي، المنتمي لحزب "يوجد مستقبل"، على تأييد أصوات 67 نائبا من أصل 120.

والأربعاء الماضي، أقرت اللجنة المُنظِمة في الكنيست، اليوم الأحد، موعدا لجلسة انتخاب رئيس البرلمان وتنصيب الحكومة الجديدة.