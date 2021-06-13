تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا بإيطاليا

محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

سجلت إيطاليا 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 1723 إصابة خلال اليوم السابق.



كما سجلت البلاد 26 وفاة مقارنة بـ 52 وفاة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد بذلك إلى 4 ملايين و243 ألفاً و482 إصابة، والوفيات إلى 126 ألفاًً و972، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج اليوم أنه تم إعطاء 41.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.