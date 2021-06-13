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الرئيس الأمريكي: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته، وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر "95 عاما" في قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها".

وأضاف بايدن: "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما السيد بوتين (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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