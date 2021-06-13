شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته، وإنها سألت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمبر بوتين.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر "95 عاما" في قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها".

وأضاف بايدن: "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما السيد بوتين (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)".